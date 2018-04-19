بريدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسشارك مركـز أبحاث الزراعـة العضوية بمنطقة القصيم أمس ، في البرنامج التدريبي " الأسمدة والتسميد وخصوبة التربة" الذي نظمه مركز التدريب الزراعي بالقصيم ، واستمر مدة خمسة أيام ، وذلك ضمن التعاون القائم والدائم بين المركزين .وقدم نائب رئيس الشعبة الفنية المهندس يوسف بن عبدالله القرزعي للمتدربين في البرنامج شرحاً عن الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز ، كما زار المتدربون مختبر التربة والمياه وتغذية النبات ووحدة إنتاج الكمبوست وغرفة استنبات الشعير والزراعة المائية، بالإضافة إلى جولة على حقول الفاكهة المختلفة.// انتهى //09:20ت م