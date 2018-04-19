المكرمة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأصدرت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة اليوم أول رخصة مهنية عبر بوابة " بلدي " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بواسطة موقعها الإلكتروني.وبين رئيس البلدية المهندس فهد بن مرزوق البشري, الذي سلم الرخصة للمواطن المستفيد من هذه الخدمة،أن هذه الإجراءات تأتي في ظل التطور التقني التي تسعى إليه الوزارة ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وسهولة إنجاز معاملاتهم في أقصر وقت وأقل جهد .// انتهى //10:06ت م