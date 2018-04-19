المكلا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأجرى استشاري جراحة القلب الأستاذ الدكتور راكان ناظر، رئيس الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية المتواجد باليمن في وقت متأخر من مساء أمس، عملية عاجلة لشاب يمني يبلغ من العمر 32 عامًا ، بعد يوم مزدحم من العمليات الجراحية بين قلب مفتوح وقساطر قلبية .وقال الدكتور ناظر ، إن " المريض دخل للطوارئ قبل عام بسبب جلطة كبيرة بالشق الأيسر من الجسم أدت إلى شلل نصفي كامل تعافى مع مرور الوقت ولكن بقي عنده آثار شلل في ذراعه الأيسر وبعد التحاليل تبين أنه يعاني من رجفان أذيني مع تضيق شديد بسبب الروماتيزم في الصمام الميترالي وارتجاع شديد في الصمام الأورطي".وأوضح أن المريض كان يحتاج إلى عملية منذ عام من قبل فريق متخصص، فالتحاليل اللاحقة أظهرت وجود خثرة كبيرة داخل الأذين الأيسر تتحرك بشكل مستمر مع كل نبضة قلب ومع وجود خطورة لانفصال هذه الجلطة وذهابها للدماغ مما تسبب جلطة كبيرة ، مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية عاجلة لاستخراج الخثرة من داخل الأذين الأيسر وتبديل للصمام الميترالي والأورطي، وهو الآن في حالة مستقرة ولله الحمد، وبإمكانه الخروج إلى منزله خلال أيام معدودة.وأعرب عن بالغ شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لدعمها منظمة البلسم الدولية لتقوم بهذه الزيارة الإنسانية إلى اليمن ومساعدة المحتاجين للعلاج في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها ، كما أعرب عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة لتسهيلها دخول الكادر الطبي إلى اليمن، وإلى الحكومة الشرعية اليمنية على تقديمها للكادر الطبي كل التسهيلات داخل مدينة المكلا.// انتهى //10:24ت م