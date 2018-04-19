جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية الإحسان الخيرية بجازان بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية أمس, ندوة بعنوان " سرطان الثدي والكشف المبكر" وذلك بمدرسة المتوسطة الثانية وفصول النور للبنات بمدينة جيزان.وأوضحت المرشدة الطبية بالمدرسة زهراء دحمان, أن الندوة هدفت إلى توعية الطالبات ومنسوبات المدرسة بسرطان الثدي وضوروة الكشف المبكر والطرق العلاجية الوقائية من هذا المرض, بالأضافة إلى تعريفهن بأهدف الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين, ودعمها للبرامج الوقائية والتثقيفية الشاملة.وأفادت أن الندوة التي نفذها فريق عمل متكامل من جمعية الأحسان الخيرية, تضمنت عيادة للكشف المبكر عن السرطان مجهزة بالكامل, مبينة بأن الندوة حظيت بأقبال كبير من قبل الطالبات ومنسوبات المدرسة.// انتهى //10:24ت م