القاهرة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصارة اليوم، مواصلة القوات المسلحة المصرية عمليات تطهير سيناء من البؤر الإرهابية ومصرع أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء ناصر أبو زقول في اشتباكات دامية أمس.وتحدثت الصحف عن تأجيل مفتشو منظمة الأسلحة الكيماوية زيارتهم لموقع الهجوم الكيماوي في مدينة دوما السورية أمس وذلك بعد أن تعرض الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة الذي وصل إلى المدنية لإطلاق نار أمس الأول.وسلطت الضوء على سيطرة القوات المسلحة الإماراتية على طائرة إيرانية بدون طيار من نوع "قاصف 1 "محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية في الساحل الغربي من اليمن.ولفتت الانتباه إلى نجاة رئيس أركان الجيش الليبي عبد الرازق الناظوري أمس من محاولة اغتيال استهدف موكبه أمس.وتطرقت الصحف إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في يونيو المقبل أي قبل عام ونصف من موعد هذا الانتخابات التي يتوقع أن يسعى فيها للحصول على ولاية جديدة.// انتهى //10:25ت م