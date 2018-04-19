بريدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأزالت أمانة منطقة القصيم مؤخراً، مجموعة من الحظائر العشوائية للمواشي والإبل في إطار حملة تحسين ومعالجة التشوه البصري الناتج من هذه التكوينات العشوائية.ونتج عن هذه الحملة إزالة 534 موقع من أحواش الماشية , وكانت الأمانة قد أشعرت في وقت سابق أصحاب حظائر المواشي والإبل السائبة بضرورة إخلاء مواقعهم والتقيد بالأنظمة, وحجز مواشيهم وإبعادها عن الأماكن القريبة من الطرق وإزالة المخالفات قبل أن تباشر عملية الإزالة ضمن لجنة شكلت بتوجيه من إمارة المنطقة مكونة من أمانة منطقة القصيم، وشرطة المنطقة، وإدارة الطرق والنقل، والقوة الخاصة لأمن الطرق، .كما قامت أمانة القصيم قي ذات السياق بمشاركه الجهات الأمنية , بجولة ميدانية استهدفت المحلات والباعة الجائلين وكذلك أسواق بيع الخضار والفواكه واللحوم بطريق الملك عبدالعزيز التي يشرف عليها عمالة وافدة حيث ضبط أكثر من 89 بائع, وتم مصادرة مجموعة من المواد الغذائية والطيور والأسماك , حيث تمت مصادرة أكثر من ٢ طن من الأغذية المخزنة بطرق غير مناسبة، وما زالت الجهود قائمة من أجل معالجة مواقع البيع العشوائية التي أدت لإغلاق الطرقات وتنظيف الكثير من المواقع وإزالة المخلفات الناتجة من ذلك.// انتهى //10:32ت م