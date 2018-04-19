نجران 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسيواصل مهرجان شرورة السياحي الأول, بمحافظة شرورة بمنطقة نجران, فعالياته وذلك في الساحة الشعبية بالمحافظة.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران, صالح بن محمد آل مريح، أن فعاليات مهرجان شرورة السياحي الأول, جاءت متنوعة وشاملة للأسرة والطفل بما تتضمنه من برامج ومسابقات ثقافية وترفيهية وتراثية تقام عبر مسرح الطفل والأسرة بمقر المهرجان بشكل يومي طيلة فترة المهرجان.وأبان أن أبرز فعاليات المهرجان سباق الهجن, والصقور, ومسرح الأسرة والطفل وعروض السيارات إضافة إلى معارض الإدارات الحكومية والأسر المنتجة والألوان الشعبية والأمسيات الشعرية.يذكر أن عدد زوار المهرجان بلغ 20000 زائر منذ تدشينه من قبل سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية, الثلاثاء الماضي.//انتهى //10:35ت م