بيروت 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الرياض أمس، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، حيث تمّ التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم .وتابعت التحضيرات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقرر عقدها اليوم، وعلى جدول أعمالها 65 بنداً تتضمّن شؤوناً مالية واقتصادية ملحّة في البلاد .وتناقلت الصحف الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية ، مبرزة القصف العنيف الذي شنته قوات نظام الأسد أمس، على منطقتي ريف حمص وجنوب دمشق، وخلّف المزيد من الخسائر في الممتلكات والأرواح، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .وأوردت تأكيد المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان رسمي، أمس، أن قوات الجيش، تمكن من القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في وسط سيناء .وأشارت إلى تأجيل مفتشي الأسلحة الكيماوية زيارتهم لبلدة دوما السورية التي استهدفها نظام الأسد بالغاز السام قبل أسبوع، بعد تعرُّض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في موقع الهجوم .وواكبت اللقاء الذي جمع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الدفاع في كوريا الجنوبية سونغ يونغ موفي، في أبو ظبي أمس، وتبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .وتناولت الصحف إعلان الجيش الجزائري أمس، أن 25 مسلحا ًمن تنظيم داعش الإرهابي، سلّموا انفسهم للسلطات العسكرية منذ مطلع العام الحالي .وتطرقت صحف لبنان إلى خبر نجاة رئيس أركان الجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، من محاولة اغتيال بعد تعرض موكبه أمس، لاستهداف بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي .// انتهى //10:37ت م