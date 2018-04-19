رام الله 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، صمت مندوبة الولايات المتحدة "نيكي هيلي" على استمرار الإرهاب اليهودي بحق الشعب الفلسطيني وعدم إدانته.وسلطت الصحف الضوء على، اقتحام عدد من المستوطنون اليهود ، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما قررت سلطات الاحتلال إبعاد فلسطيني مقدسي عن مركز عمله كحارس للمسجد الأقصى المبارك.وأوردت صحف فلسطين دعوة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث، لتحرك عربي بأسرع وقت، لمنع غواتيمالا من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.وتحدثت عن الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 33 فلسطينيا، وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين منذ بدء مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، نهاية الشهر الماضي.ورصدت، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 41 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين، وذلك منذ بداية شهر أبريل الجاري.// انتهى //10:37ت م