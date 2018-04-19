بروكسل 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسدعا أعضاء البرلمان الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار سريع بشأن مسألة إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد وتفعيل آليات الرد عليها وإحتوائها.وفي نقاش مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى المضي قدمًا في إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية ، مطالبين بإعادة وضع "حزمة الهجرة" على جدول أعمال مؤتمرات القمة القادمة.كما دعوا إلى حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإدخال نظام الحصص الوطنية لاستقبال المهاجرين.// انتهى //10:37ت م