سكاكا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي في الجوف في إجراء 11 عملية جراحية لأورام في القولون والمستقيم ، غالبيتها من خلال المنظار الجراحي بدون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد .وبينت وزارة الصحة أن فريق جراحة القولون والمستقيم بالمستشفى أجرى مؤخراً عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا كانت قد أحيلت من مستشفى الامير متعب بحالة إنسداد كامل بسبب ورم في أعلى المستقيم وأجري لها الاستئصال بنجاح بالمنظار الجراحي والمريضة في حالة مستقرة بعد العملية.يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يقدم العديد من الخدمات التخصصية في أقسام الباطنة العامة والدقيقة وأقسام الجراحة المختلفة تحت إشراف استشاريين مؤهلين وأجريت فيه العديد من العمليات التخصصية مثل عمليات التكميم وعمليات زراعة القوقعة بالاضافة لعمليات جراحة المخ والأعصاب والعيون وجراحة الصدر وجراحة العظام والمسالك البولية والعديد من الخدمات التخصصية الاخرى مثل وحدة مناظير الجهاز الهضمي وخدمات تخصصية في قسم الأشعة والمختبر.// انتهى //10:55ت م