الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساُفتتحت منطقة الفرز الجديدة في طوارئ مستشفى قوى الأمن بالرياض التي تعد نقله نوعية في الخدمات الطبية المقدمة بالطوارئ، وتشتمل على منطقة إستقبال للحالات وست غرف للفرز بإستقلالية وخصوصية كاملة، وعيادة خاصة بالطبيب المنسق على مدار الساعة للإشراف عليها.وتجوّل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي في منطقة الفرز، واطلع على سير العمل بها، وما ستؤديه في مجال تسهيل حركة المرضى وضمان لسلامتهم. وعدّ السحيمي منطقة الفرز الجديدة ضمن العديد من الخطوات التي ينفذها المستشفى في سبيل مواصلة الرقي بالخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .وعن هذه المنطقة أفاد مدير إدارة طب الطوارئ الدكتور سعد العسيري ، أنها ستسهم بإذن الله في تسهيل فرز المرضى حسب حالتهم الصحية، والتعامل مع كل مريض بشكل مستقل وسريع يضمن فرز الحالات المعدية عن غيرها، وكذلك يضمن السلامة العامة للمرضى والمراجعين والعاملين، وذلك وفقًا لإشتراطات ومعايير سلامة المرضى وجودة الخدمات ومكافحة العدوى.وأشار إلى أن هذه المنطقة تتماشى مع متطلبات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لأنظمة الفرز الطبي العالمية، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية الحديثة وربطها آلياً بمختلف أقسام ووحدات الطوارئ بالمستشفى، ويشرف عليها مباشرة مجموعة من استشاري الطوارئ المناوبين على مدار الساعة.// انتهى //11:41ت م