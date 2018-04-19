بودابست 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل معالي رئيس الجهاز الرقابي في دولة المجر لا سزلو دوموكوز في مقر الجهاز في العاصمة المجرية بودابست معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز التعاون بين الجهازين في المجال الرقابي والتدريب وتبادل الخبرات، والتعاون في إطار دور كلا الجهازين القيادي في المنظمات الدولية المعنية بالأجهزة العليا للرقابة، حضر الاجتماع سفير المملكة في دولة المجر محمد بن عبدالهادي المطرفي.ويأتي هذا الاستقبال على هامش مشاركة وفد ديوان المراقبة العامة في الاجتماع الحادي عشر للجنة الفرعية للرقابة على الاداء بمنظمة الانتوساي، وذلك خلال الفترة من2 - 3 شعبان 1439هـ الموافق 18-19 ابريل 2018م.يذكر أن الديوان يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي" مع مجموعة المانحين، ولجنة السياسات المالية والإدارية للمنظمة.// انتهى //11:44ت م