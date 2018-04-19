جيزان 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسافتتح عميد كلية التربية الخاصة بجامعة جازان، الدكتور خالد موكلي، أمس المعرض الإبداعي الأول للطلاب الخريجين من كلية التربية الخاصة وذلك ضمن في فعاليات النشاطات الختامية لطلاب الكلية.وتجول الحضور في جنبات المعرض الذي يبرز قدرات الطلاب على عرض ما تعلموه في أروقة الجامعة وترجمتها إلى واقع ملموس يحاكي بشكل كبير بيئة العمل من خلال أعمال إبداعية مختلفة قاموا بابتكارها وتصميمها بأنفسهم لتوظيف تلك المهارات والخبرات المعرفية التي اكتسبوها في رفع مستوى كفاياتهم المهنية.وأثنى الدكتور الموكلي، على الجهد الكبير والمتميز الذي بذله الطلاب لتنفيذ هذه الفعالية وبما تقدمه الكلية والجامعة من دعم وتشجيع لمثل هذه الأعمال والفعاليات.// انتهى //11:51ت م