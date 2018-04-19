الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأطلقت وزارة العدل اليوم النسخة الثالثة من معرض الثقافة العدلية " معرفة وإثراء " في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية , وذلك بعد اختتام النسخة الثانية من المعرض أمس في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض.ويستهدف المعرض المرأة من خلال مشاركة عدد من القانونيات السعوديات اللاتي يقمن باستقبال الاستفسارات والرد عليها والمساهمة بتثقيف المرأة بالأنظمة العدلية بالمملكة، وذلك نظراً لإيمان الوزارة بأهمية التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وزيادة مستوى الثقافة العدلية لديهم.ويستمر المعرض على مدى 3 أيام، وتستضيفه المراكز العربية ممثلة في الظهران مول مقابل بوابة رقم 9، على أن يستقبل المعرض زوّاره بداية من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءاً.ويحتوي على 4 منصات تشمل منصة الخدمات الإلكترونية التي يتم خلالها التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، ومنصة الأنظمة التي تبرز الأنظمة تهم المرأة والأسرة والطفل، ومنصة المعرفة وتقدم المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب منصة الصلح التي تبرز دور الصلح ومدى أهميته كتوجيه رباني، ومساهمته بحل القضايا بطرق ودية دون حدوث قطيعة أو خصومة.ويمتاز المعرض بوجود جدار تفاعلي يستقبل آراء الزوّار بشكل عام، فضلاً عن اهتمامه بجميع الفئات حيث يتم توزيع البالونات والحلوى للأطفال والورود البيضاء كنوع من أنواع الترحيب والتقريب بين الزائرة والقانونية، بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الكتيبات والمطويات التي تخص منصات المعرض المختلفة.ويدير المعرض طاقم نسائي 100% يضم عدد من القانونيات السعوديات، يقمن بمرافقة الزائرة منذ دخولها المعرض وحتى ختام زيارتها له ومشاركتها من خلال الجدار التفاعلي من خلال الرد على استفساراتها.وتخطط الوزارة إلى استهداف أكثر من 100 ألف زائر وزائرة لمعرض الثقافة العدلية الذي كانت انطلاقته في نسخته الأولي بالرياض مطلع فبراير الماضي، وسيحط رحاله قريباً في مدينة جدة، وذلك إيمانا من الوزارة بأهمية إدراك المرأة للحقوق والواجبات الشرعية والقانونية في مرافق القضاء.// انتهى //12:08ت م