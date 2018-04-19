إسلام آباد 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وأوزباكستان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية ودعم الأمن الإقليمي.واهتمت بتصريح وزير الدفاع الباكستاني الذي أكد فيه التزام باكستان بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال محاربة الإرهاب، وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة.وتطرقت إلى تنظيم القوات الجوية الهندية أكبر مناورات عسكرية منذ عقود بالقرب من الحدود الباكستانية الصينية.وتناقلت تصريح الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أكد استعداد حكومته على لحل جميع القضايا مع باكستان من خلال المفاوضات على مستوى الحكومات.وفي الشأن الأمني أخبرت الصحف عن مصادرة الشرطة الباكستانية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى مدينة بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.وتناقلت في الشأن الإقليمي مطالبة البرلمان العربي بلجنة تحقيق دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.وعرجت إلى الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران ضد نظام الملالي المسيطر على البلاد منذ عقود .// انتهى //12:12ت م