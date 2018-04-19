تونس 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الشأن الداخلي للبلاد في ظل دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قوات الأمن الداخلي إلى مزيد اليقظة والمثابرة بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة بما يسهم في نجاح مسيرة تونس نحو مزيد التقدم والتنمية.وأخبرت في الشأن الليبي عن نجاة رئيس الأركان العامة المسلحة الليبية عيد الرزاق الناظوري من محاولى اغتيال في مدينة بنغازي شرق ليبيا .وتحدثت عن إحياء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ذكرى اليوم الأسير الفلسطيني بتنظيم سلسلة فعاليات جماهيرية تضامنا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وتوقفت عند مستجدات الأحداث في سوريا ، مشيرة إلى تأجيل مفتشي الأسلحة الكيماوية زيارتهم لبلدة دوما السورية التي استهدفتها قوات النظام بالغاز السام قبل أسبوع بعد تعرُّض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في موقع الهجوم .وأشارت صحف تونس إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في يونيو المقبل .// انتهى //12:12ت م