جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بتعيين / أريستايدس غوميزرئيس وزراء جديداً في غينيا بيساو ، يوم 16 أبريل 2018، .وأشاد الدكتور العثيمين في بيان أصدرته المنظمة اليوم , بالأطراف الوطنية الرئيسية لما تحلّوا به من روح التوافق التي أدت إلى التعيين، معرباً عن أمله في أن يمهد هذا التطور السياسي المهم الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وتنفيذ الأحكام المتبقية من اتفاق كوناكري ، وفي معرض الإشادة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والرئيس ألفا كوندي، الوسيط في أزمة غينيا بيساو، لجهودهما المتواصلة والتزامهما بإيجاد تسوية سياسية سلمية ، أكد الأمين العام عزم المنظمة على مواصلة الإسهام في ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم وإرساء اﻻﺳﺘﻘﺮار في ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو ، كما رحب الدكتور العثيمين بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية يوم 18 نوفمبر 2018. //انتهى//12:14ت م