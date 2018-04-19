المكلا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسعاين الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية المرضى المنومين في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، وذلك لمتابعة حالاتهم الصحية بعد إجراء عمليات قلب مفتوح لهم، منها زراعة الشرايين التاجية، وزراعة وعلاج صمامات القلب، إضافة إلى عمليات القساطر الاستكشافية والعلاجية.وأوضح الاستشاري الدكتور عبد العزيز خوجة أن جميع المرضى في حالات مستقرة ولله الحمد، وسوف يتم السماح لهم بمغادرة المركز قريبًا.وأعرب عن بالغ شكره وامتنانه لاستمرار الدعم اللوجستي المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الذي سهّل لهم تقديم أعمالهم الطبية الإنسانية الملحة للمرضى من أبناء الشعب اليمني في ظل ما يعانوه من ظروف صعبة، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما يقدمانه من دعم مخلص للعمل الخيري والإنساني بشكل عام ولأبناء الشعب اليمني الشقيق بشكل خاص.كما أعرب عن شكره العميق لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة وللحكومة الشرعية في اليمن لاستمرارهما في تسهيل إقامتهم بمدينة المكلا.// انتهى //12:15ت م