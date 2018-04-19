الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسدعت المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المشتركين لتحديث بياناتهم الخاصة باشتراكات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال مراكز خدمات العملاء المنتشرة بالفروع، أو من خلال تحديث بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية , وذلك لتفادي تراكم مديونيات المياه ولضمان استمرارية الخدمة.وأوضحت المديرية أن تحديث البيانات يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمشتركين بشكل أسرع وأدق، وفي وصول الفاتورة في وقتها إلكترونياً عبر رسالة نصية بشكل شهري، و وصول رسائل توعوية تساعد العملاء على تقليل وترشيد الاستهلاك، وتشرح لهم كيفية تخفيض فاتورة المياه.وأكدت أن تحديث البيانات أصبح إلزامياً لكافة العقارات حتى لا يتم وقف خدمات المياه عن المستفيدين، مشيرة إلى عدم تحديث البيانات سيتسبب في عدم وصول فواتير خدمات استهلاك المياه.// انتهى //12:16ت م