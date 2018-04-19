نجران 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسخصصت إدارة مهرجان شروره السياحي الأول بمنطقة نجران، أماكن للأسر المنتجة ضمن فعاليات المهرجان المقامة في الساحة الشعبية بالمحافظة.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، إنه تم تخصيص أماكن لـ35 أسرة منتجة مشاركة في فعاليات المهرجان داخل خيمة التسوق لتتمكن من عرض أشغالها اليدوية والكماليات والمستلزمات النسائية، والأواني المنزلية، وأدوات التجميل والأزياء، والإكسسوارات, والأطباق الشعبية والأكلات التراثية القديمة، إضافة إلى المنتجات الحرفية اليدوية التي تشتهر بصناعتها المنطقة مثل صناعة "المطارح" و"المداهن" وصناعات الجلود والفخاريات والمجسمات التراثية.// انتهى //12:18ت م