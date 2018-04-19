الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عقدين لتوسعة خزانات وشبكات مشاريع المياه، ومشاريع شبكات الصرف الصحي بمدينة سكاكا في منطقة الجوف بتكلفة تجاوزت 105 ملايين ريال.وأوضحت الوزارة أن عقد توسعة خزانات وشبكات مشاريع المياه بمنطقة الجوف "المرحلة الثانية" بلغت تكلفته 25.958.275 ريالاً، ومدة العقد 24 شهراً هجرياً، مشيرة إلى أن العقد الثاني يتضمن توسعة مشاريع شبكات الصرف الصحي بمدينة سكاكا "المرحلة السابعة" بتكلفة إجمالية بلغت 79.865.460 ريالاً ومدة العقد 36 شهراً هجرياً، وتأتي كأحد مشاريع الوزارة المتعمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //12:18ت م