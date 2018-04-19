الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستستعد أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات ، لتنفيذ حملة ميدانية وتوعوية على المحال التجارية ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية، والتوعية بالآليات الفنية الخاصة بالدعاية والإعلان ؛ للحد من التلوث البصري وتحسين المظهر العام للمباني والعامة ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى" ، التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع مختلف الأمانات والبلديات بالمملكة.وبدأت الأمانة في تشكيل فرق ميدانية ، لمتابعة لوحات المحال التجارية الدعائية ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان ، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية ، تمهيدا للبدء في جولات ميدانية لرصد المحال المخالفة.وأوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة تستعد لاطلاق حملة توعوية وميدانية للوحات الدعائية في المحال التجارية ؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بتلك اللوحات وعدم مخالفتها للاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلانية ، الواردة في اللائحة الصادرة من وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والقروية ، إضافة إلى تطبيق العقوبات والجزاءات البلدية كمرحلة أخيرة بحسب لائحة الجزاءات والغرامات والتعليمات التنفيذية للائحة.وأشار الصفيان إلى أن قواعد تنظيـم لوحـات الدعايـة والإعلان تؤكد على ضرورة وجود مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان، إضافة إلى تطبيق القواعد والقرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها ، داعيا أصحاب المحال التجارية إلى التقييد بالاشتراطات الخاصة باللوحات.// انتهى //13:18ت م