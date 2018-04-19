عرعر 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر أمس الأول، 420.585 ريالاً في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر أبريل لعام 2018 م، شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر شركة العثيم للمواد الغذائية.وأكدت الجمعية أنها أودعتها في الحسابات البنكية وشحن البطاقة الممغنطة لحسابات المستفيدين، الذي بلغ عددهم 977 يتيم ويتيمة و 311 أرملة داخل مدينة عرعر، مقدمة شكرها لكل من ساهم من المحسنين بدعم مشاريع الجمعية الخيرية.// انتهى //13:19ت م