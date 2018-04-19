حائل 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبلت الصحة في حائل بقسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد بحائل خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م، 60208 مراجع، واستقبلت العيادات الخارجية 60032 مراجع، فيما جرى تنويم 3282 في الأقسام الداخلية للمستشفى، وأجريت فيه 2115 عملية جراحية.يذكر أن صحة حائل قد دشنت مؤخراً مكتب خاص بالخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى الملك خالد، الذي يستهدف ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الرعاية المنزلية، حيث يخدم المستهدفين بإنهاء كامل إجراءاتهم من حجز للمواعيد وإعطائهم الأولوية للكشف من قبل الطبيب والخدمات الطبية المساندة وإنهاء طلب التقرير الطبي، كما تم تجهيز دورة مياه خاصة وتخصيص مواقف للسيارات خاصة بهم، وقد بلغ عدد المستهدفين من الخدمات المساندة لذوي الإعاقة خلال ثلاثة أشهر الماضية 103 مستفيد.ويعد مستشفى الملك خالد بحائل المستشفى المرجعي للمنطقة بسعة 286 سرير، وقد تم خلال الفترة الماضية بالمستشفى إجراء بعض الأعمال الإصلاحية والتطويرية من جميع النواحي الطبية والإدارية والإنشائية، مما سينعكس إيجاباً على تجربة المريض في المستشفى.// انتهى //13:19ت م