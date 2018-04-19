جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستطلق جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في المجلس الفرعي بمحافظة جدة غداً فعاليات " كن نشيطاً .. توعية ووقاية " وتتضمن عدداً من المحاضرات الطبية والتثقيفية عن النشاط البدني بهدف التكيف مع نمط الحياة الصحية السليمة لمختلف فئات المجتمع .وخصص خلال الفعاليات ركن للعلاج الطبيعي بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين للفحص الطبي وتقديم الاستشارات الصحية للزوار .يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تعمل على تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة مراكز الأحياء في جهود تنمية الوعي الثقافي بأهمية النشاط البدني ومىدى انعاكسه على الصحة البدنية إلى جانب رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة وملء أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع.//انتهى//13:21ت م