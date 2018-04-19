الأحساء 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساحتفت الكلية التقنية بالأحساء اليوم بتخريج 47 متدرباً من فئة الصم والبكم ، ضمن برنامج مبادرة التدريب المجتمعي المرحلة الثالثة " أتقن " الذي تنظمه الكلية ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في ثلاث دورات قصيرة في مجال مبادئ صيانة اجهزة الحاسب الالي والدعم الفني.وأوضح عميد الكلية بالإنابة خالد بن عبدالعزيز الدوغان أن هذه الدورات تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع ومنهم هذه الفئة الغالية، والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع ويحقق متطلبات سوق العمل المحلي لمواكبة لرؤية المملكة 2030.من جانبه بين مدير خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية ضيف الله العبدالقادر أن عدد الدورات التي قدمتها الكلية للمجتمع في برنامج أتقن في مرحلته الثالثة (9) دورات منها (6) دورات لكافة شرائح المجتمع ، وثلاث دورات تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم ، في مجالات مبادى صيانة السيارات - مبادى الشبكات السلكية وللاسلكية - مبادي التبريد والتكييف - مبادى التمديدات الكهربائية للمنازل - مبادى صيانة اجهزة الحاسب الالي والدعم الفني ، استفاد منها 179 شاباً ، حيث كل دورة مدتها (4) أيام بواقع (16) ساعة تدريبية.// انتهى //13:24ت م