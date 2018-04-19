‏ عرعر 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد الشمري.‏واستمع سموه لشرح مفصل عن البرنامج الخاص بإقراض مربي الماشية بمنطقة الحدود الشمالية، الذي تم إقراره مؤخراً في المنطقة ويستهدف توفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية لتذليل العقبات أمام المنتج المحلي، وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم الفئات المزاولة للنشاط، مشدداً على ضرورة ربط أهداف الأمن الغذائي بتعزيز المقومات الاقتصادية المحفزة للنشاط الاستثماري الموفر للوظائف لأبناء المنطقة لتنمو سكانياً وعمرانياً.وأشار سموه إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام، وذلك سعياً لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك مبادرات صندوق التنمية الزراعي.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ضرورة دعم الثروة الحيوانية كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، إضافة لتحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة.من جهته أعرب مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد الشمري عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له - بإذن الله - في تأدية الدور المهم للصندوق.‏// انتهى //13:24ت م