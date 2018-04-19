أبهـا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساعتمد مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير للشؤون التعليمية سعد الجوني، نتائج منافسات التميز الكشفي لجميع المراحل الكشفية المحلية للعام الدراسي الجاري.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي محمد هزازي، أن النتائج تضمنت في المرحلة الابتدائية حصول ابتدائية أبها الأهلية على المركز الأول، والمركز الثاني لابتدائية مناهل الجامعة، والمركز الثالث لابتدائية التربية المتميزة، والمركز الرابع لابتدائية حبيب بن زيد، والخامس لابتدائية شعلة العلوم، وفي المرحلة المتوسطة حصلت متوسطة عمير بن سعد على المركز الأول، وحصلت متوسطة أبها الأهلية على المركز الثاني، بينما حصلت متوسطة الرشيد على المركز الثالث ومتوسطة الراية على المركز الرابع، وفي المرحلة الثانوية تصدرت ثانوية الأبناء الأولى وحصدت المركز الأول يليها ثانوية العرين للمركز الثاني، يليها ثانوية البيهقي ثالثا، والمركز الرابع نالته ثانوية صفوان، فيما حققت ثانوية الملك خالد المركز الخامس.// انتهى //13:24ت م