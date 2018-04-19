بيشة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في تشخيص حالة طبية نادرة لالتهاب دهون وغشاء المساريقا MESE NTERIC PANNICULITIS.وأفادت صحة بيشة أن المريضة حضرت للمستشفى بعد الولادة القيصرية بأربع أسابيع، وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وتم فحص المريضة وعمل التحاليل اللازمة والأشعة التلفزيونية والمقطعية، حيث كان التشخيص المبدئ وجود التهاب بالمساريقا، وتم التدخل بالمنظار وفك الالتصاقات ببن الأمعاء، إضافة إلى أخذ العينات لتحليل الأنسجة.وجرى علاج المريضة تحت إشراف فريق طبي من قسمي الجراحة العامة والنساء والولادة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة وبفضل الله تماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى.يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، حيث تبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به جميع التخصصات الطبية.// انتهى //13:30ت م