الأحساء 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الأحساء بالتعاون مع المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء الثلاثاء المقبل ندوة بعنوان "التعّرف على المركز الارشادي للمزرعة المتكاملة بالأحساء.. وكيف تستفيد من خدماته؟" ، وذلك في قاعة سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.وتناقش الندوة فكرة إنشاء المركز ودوره وأهدافه والمنهجية الزراعية التي يتبناها في إطار تحقيق أهدافه في المحافظة على البيئة وتحقيق قدرة تنافسية للمزارع ليسهم في زيادة كمية الإنتاج الزراعي المحلي بأقل استخدام للموارد الطبيعية وخاصة المياه، الأمر الذي يشجع المزارعين على استغلال المزرعة استغلالًا كاملًا في جميع المجالات الزراعية، بدءًا من الإنتاج النباتي وتنمية الثروة الحيوانية، مرورًا بتدوير المخلفات النباتية والحيوانية وإنتاج الأسمدة العضوية.وتأتي الندوة في إطار اتفاقية التعاون الإطارية الموقعة مؤخرًا بين الغرفة والمديرية العامة للزراعة بالأحساء ممثلة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تقوم على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون والمشاركة بينهما بما يحقق أهدافهما المشتركة ويصب في مصلحة مجتمع واقتصاد الأحساء، وتتضمن مجالات التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة والبحوث والدراسات والاستشارات الزراعية والتدريب بالإضافة إلى المشاركة والدعم اللوجستي.// انتهى //13:31ت م