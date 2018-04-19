مسقط 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 65ر4759 نقطة مرتفعًا بـ 70ر7 نقطة وبنسبة 16ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 95ر4751 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و69 ألفًا و562 ريالاً عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر27 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و865 ألفًا و843 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 105ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 80 ر17 مليار ريال عماني.// انتهى //13:39ت م