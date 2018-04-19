نجران 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب بشرورة، أمس،فعاليات برنامج " شباب مبدعون 2"،بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري, ووكيل الجامعة الدكتور محمد فايع,ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، وعددا من مدراء القطاعات الحكومية والعسكرية بالمحافظة.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور محمد فايع،أن البرنامج الذي استمر على مدى شهرين تضمن العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي احتوت أبنا وبنات شهداء الواجب بالحد الجنوبي كـ " حقهم علينا"،إضافة إلى العديد من المبادرات الاجتماعية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة بالمحافظة .من جهته أكد وكيل كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور علي رياني،أن البرنامج أتى إسهامًا في دعم مبادرات التحول الوطني في رؤية المملكة 2030،وتفعيلاً لدور الشباب وإتاحة الفرصة لهم ليعالجوا بإيجابية القضايا والمشكلات التي تواجههم وتواجه المجتمع والوطن وفق مشروع شبابي وطني يوجههم لترجمة ذلك التفاعل لأفكار إبداعية من خلال التدريب والاستشارة لتحويل تلك الأفكار إلى مبادرات عملية ومشاريع ميدانية يخططون لها ويحشدون كل الطاقات والإمكانات لتنفيذها بإتقان وامتياز ليكون لها أثرها ملموس عليهم وعلى مجتمعهم.//انتهى//13:50ت م