الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، في مكتب بالإمارة السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق معه.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها فرص تعزيز العلاقات التجارية بما يحقق تطلعات قيادات البلدين في زيادة وتكريس التبادل التجاري بين البلدين لما فيه تعميق علاقات الصداقة الممتدة وخدمة مصالحهما واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة.فيما عبر السفير البريطاني عن سعادته لحسن الاستقبال، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده كافة مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تشهد نموا كبيرا في مختلف المجالات، متمنيا للمملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.حضر الاستقبال مدير المكتب التجاري البريطاني في المملكة جاري هاند، ومستشار أول التجارة والاستثمار في النفط والغاز خالد درزي، والمستشار في التجارة والاستثمار والمسؤولة عن التدريب في المملكة ممتاز العبدالله ومستشارة السفير كاثرين بروكس، ومدير المكتب الإعلامي بالسفارة صلاح طه، وحرم السفير هدى كوليس .// انتهى//13:51ت م