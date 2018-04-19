جدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسشهدت محافظة جدة اليوم إطلاق مسرعة أعمال لتأهيل رائدات الأعمال في قيادة الشركات السعودية الناشئة وذلك عبر برنامج تدريبي بمشاركة 30 خبيراً ومستثمراً بمختلف التخصصات ويستمر على مدار اسبوعين ، ويهدف إلى تمكين القيادات النسائية المحلية ومساعدتها في إدارة الشركات وتسريع أعمالها عبر توفير المعرفة والعلاقات والموارد البشرية، ومنحها الفرصة لإظهار ملكاتها الإبداعية.من جانبها أوضحت المشرف على البرنامج ايمان عبد الشكور أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في تمكين وتأهيل المرأة العاملة لتحمل المسؤولية في سوق العمل، حيث يعمل على دعم راءدات الأعمال وصقل أفكارهن التجارية، ومنحهن الإرشاد والدعم اللازمين لتنمية تلك الأفكار في إطار إبداعي، وكذلك تنميتها من الفكرة إلى التأسيس وصولًا إلى النجاح .وأشارت إلى أن المسرعة تمنح الشركات الناشئة خاصية الوصول لمدة 24 ساعة لاستخدام مساحة العمل الخاصة بـVibes خلال اسبوعين من التدريب ، إلى جانب استضافة أبرز المستثمرين في المملكة للمشاركة في نقل خبراتهن للقيادات النسائية الشابة التي سيكون بمقدورها القيام بدور قيادي في نهاية البرنامج .وأفادت أن هناك توفير منصة للشركات الناشئة للتعريف والترويج عنها للمجتمع، وأمام المستثمرين، مما يساهم في تسريع أعمالهم إلى أبعد مدى وتحقيق الفائدة المرجوة من البرنامج مشددة على أن المسرعة تعتبر برنامج عمل متكامل لرائدات الأعمال السعوديات، ويكمن دوره في منح المشاركات فرصة نادرة في تركيز اهتماماتهم وجهودهم على أعمالهن الناشئة، حيث هيأت البيئة المثالية للمشاركات للتأهيل والتدريب حتى تكون قادرات على المساهمة بدور إيجابي في الاقتصاد الوطني.// انتهى //13:54ت م