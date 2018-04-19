الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من هولندا وسويسرا.وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إذ تبين عدم تسجيل إصابات جديدة بمرض فقر الدم المعدي الخيلي في كل من هولندا وسويسرا خلال الـ 3 أشهر الماضية.// انتهى //15:02ت م