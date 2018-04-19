الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للتنمية الاجتماعية المهندس مشعل العقيل وعدد من مدراء القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ومدير الإدارة العامة لتنسيق المشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس هاني بن حسن زاهد وعدد من قيادات الأمانة، وذلك بمقر أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.واستعرض الاجتماع آلية العمل حيال إدارة التنمية المكانية وأولويات التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية، والمتمثلة في استعراض مبادرة الإدارة الحضرية وأولويات التنمية العمرانية.واتفق المجتمعون من خلال التوصية التي طرحت بأن يتم عقد الاجتماع الثاني لهم بخصوص هذه المبادرة التي تم استعراضها، في نهاية شهر شعبان الجاري للوقوف على ما تم إنجازه والتوصل إليه خلال فترة شهر كامل من تاريخ الاجتماع الذي عقد اليوم.الجدير بالذكر أن هذه اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات هي لجنة تم تشكيلها بناء على توجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقاضي بتشكيل لجان دائمة لتنسيق المشروعات على مستوى كافة أمانات المناطق بالمملكة.// انتهى //15:12ت م