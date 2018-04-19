الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنظمت الشركة العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" في مدينة الرياض ندوة للتعريف بفرص النمو و"البوليمرات" الجديدة في السوق السعودي من خلال مركزها للتقنية والابتكار "منار"، بحضور عدد من التنفيذيين بقطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية.وقدمت "سبكيم" خلال الندوة درجات وتطبيقات جديدة من "البوليمرات" تسهم في إيجاد مزيد من فرص النمو لهذه الصناعة، كما استعرضت الشركة قدراتها وخدماتها المتاحة عبر مركز الأبحاث الخاص بها "منار" لدعم صناعة البلاستيك المحلية وتطوير منتجاتها، كما تضمنت الندوة العديد من الأوراق العلمية حول منتجات خلّات فينيل الإيثلين (EVA) و البولي بيوتيلين تيرافثليت(PBT)، اللذين تنتجهما "سبكيم" من خلال مجمعها الصناعي بالجبيل.وأوضح المدير العام لمركز "منار" للأبحاث المهندس سمير الجشي التزام شركة سبكيم بتطوير تطبيقات جديدة، مؤكداً أن هذه الأنواع من المبادرات ضرورية لتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون لتعزيز فرص نمو صناعة المواد البلاستيكية في المملكة.الجدير بالذكر أن مركز سبكيم للتكنولوجيا والابتكار "منار" يقع في وادي الظهران للتقنية، ويهدف إلى دعم استراتيجية نمو الشركة ودعم الرؤية الاقتصادية للمملكة، التي تعزز التنويع الصناعي والتجاري.// انتهى //15:12ت م