الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس

تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، تستضيف العاصمة الرياض فرقة دار الأوبرا المصرية خلال يومي 25 و26 أبريل في مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة أكثر من 45 عازفاً، يقدمون روائع من الفن المصري الموسيقي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لاطلاع المجتمع على فعاليات ثقافية متنوعة تسهم في تطوير حركة الإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزةلها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للفرقة التي تؤكد على الدور المحوري في نشر الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.

وسيكون الحفل بمتناول الجميع، وحضوره سيُتاح مجاناً أمام الجماهير، وسيصاحب عروض دار الأوبرا عدد من الفعاليات الثقافية، والتي سيقدمها مجموعة مواهب الجالية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.

// انتهى //

15:12ت م