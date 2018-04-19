الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساستضافت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل عنوان "دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي" ، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة بندر بن رفيع الجابري، ومدير إدارة التراخيص بوزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد، ومشاركة مخلصين جمركين، وذلك في قاعة حمد القصيبي بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتناولت الورشة الدليل الجديد لمزاولة مهنة التخلص الجمركي الذي أصدرته الهيئة ليكون مرجعًا لكافة العاملين في هذا المجال، ودور دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في تنظيم عمل المخُلصين الجُمركيين، وكذلك ضوابط مهنة التخليص الجُمركي وآلية مزاولتها، وآلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، إضافة إلى شروط الحصول على رخصة مزاولة التخليص.// انتهى //15:12ت م