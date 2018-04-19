سياسي / العاهل الأردني يتلقى رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج
الخميس 1439/8/3 هـ الموافق 2018/04/19 م واس
عمّان 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واس
تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج تتضمن سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق، نقلها وزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو .
وبحسب بيان صادر عن الخارحية الأردنية ، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاءه اليوم نظيره العاجي تانو الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني بين البلدين .
واستعرض الوزيران أيضًا المستجدات الإقليمية وفِي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية ، كما بحثا الجهود المبذولة لمحاربة الاٍرهاب .
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15:16ت م