عمّان 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ، رسالة من رئيس جمهورية ساحل العاج تتضمن سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق، نقلها وزير خارجية ساحل العاج مارسيل أمون تانو .وبحسب بيان صادر عن الخارحية الأردنية ، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاءه اليوم نظيره العاجي تانو الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني بين البلدين .واستعرض الوزيران أيضًا المستجدات الإقليمية وفِي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية ، كما بحثا الجهود المبذولة لمحاربة الاٍرهاب .// انتهى //15:16ت م