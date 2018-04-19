الدوادمي 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس، سير الدراسة بمدارس قطاع الجمش التعليمي، وذلك في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها على مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء التعليمي, يرافقه مساعد الشؤون المدرسية محمد البيز ورئيس قسم التخطيط المدرسي بالإدارة ابراهيم النغيثر.وشملت الجولة التفقدية لمدير التعليم مكتب التعليم بالجمش ومكتب الشؤون التعليمية للبنات وعدد من المدارس من مختلف المراحل الدراسية في القطاع من ضمنها مدرسة الجديدة الابتدائية والمتوسطة, ومتوسطة وثانوية الجمش, والروضة الأولى والابتدائية الأولى للبنات.واجتمع مدير التعليم بمدير مكتب التعليم بالجمش هابس الغويري والمشرفين حيث تم مناقشة سبل تطوير الأداء في الميدان التربوي.والتقى السبيعي بالطلاب في فصولهم الدراسية وتابع مستواهم التحصيلي من خلال مناقشته للطلاب، كما اطلع على عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنفذها المدارس للطلاب. ونوه السبيعي بما شاهده خلال زيارته لمدارس قطاع الجمش التعليمي من مستوى متميز في الانضباط والأداء الدراسي المتقدم، مؤملاً من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات مضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في رفع مستويات الطلاب، مقدما في الوقت ذاته شكره لمنسوبي المدارس على جهودهم الحثيثة لرفع مستويات التحصيل الدراسي للطلاب .// انتهى //15:17ت م