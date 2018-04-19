المدينة المنورة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, ورشة عمل بعنوان "برنامج اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية"، وذلك لتقييم أداء عمل البرنامج ومدى تحقيقه للإنجازات التي وضعت له، بحضور معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة العليا للمدن الصحية الدكتور عبد العزيز السراني, وأعضاء وشركاء برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة.وأوضح معالي الدكتور السراني أن هدف برنامج المدن الصحية هو تحسين الوضح الصحي لسكان المدن, وخاصة في المناطق التي تتطلب المزيد من الاحتياجات الأساسية, مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات الصحية والبيئية الاجتماعية في المدن, مُشيراً إلى أن أنشطة المدن الصحية تُركز على نشر الثقافة حول القضايا الصحية والبيئية والاجتماعية في إطار جهود التنمية المستدامة، واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكله، وإعداد الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية وتنفيذها، ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات على التصدي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن بالتعاون بين كافة أفراد المجتمع.وكانت الورشة قد ناقشت عدداً من الموضوعات ذات العلاقة, شملت ارتباط برنامج المدن الصحية بخطة التنمية المستدامة، وتحقيق ورؤية المملكة 2030 وخطة التنمية العاشرة، ومعايير البرنامج، والهيكل التنظيمي المقترح، كما تم عرض الخطة التنفيذية، والتدريب على المعايير ومدى تحقيق الممارسات وتوفير الأدلة الخاصة بها في القطاعات، وكذلك التدريب على وضع الخطة التنفيذية، والتعريف ببرنامج اعتماد المدن الصحية الإلكتروني وتوزيع أسماء المستخدمين لكل قطاع.// انتهى //15:18ت م