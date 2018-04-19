بريدة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأقامت كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم ، ممثلة بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية أمس "الملتقى العلمي الأول " ، الذي يهدف لمناقشة قضايا وإشكاليات البحث العلمي, وآليات توظيف البحوث لتحقيق رؤية المملكة 2030م .وأكد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود خلال رعايته للملتقى أن البحث العلمي هو أساس تقدم الأمم ، وأن الجامعة في إدارتها ستدعم البحث في شتى المجالات ، مُتمنياً أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة منه ، والوصول إلى نتائج تنعكس بالصورة الإيجابية على واقع البحث العلمي في الجامعة.وأوضح عميد كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الدكتور إبراهيم اللاحم أن الجامعة أولت الحراك العلمي عناية كبرى على مستوى الملتقيات والندوات والمؤتمرات ، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي في ظل حرص الجامعة على المبادرات النوعية ، ليكون الأولُ للبحث العلمي في أقسام الاجتماع والخدمة الاجتماعية ، ويستمر مستقبلاً في دورة أخرى وفي رحاب جامعة أخرى، لبحث الهموم العلمية المشتركة ، بغية الوصول إلى مستوى أعلى من جودة الأداء في جوانب متعددة ، ومسارات مختلفة ، يُستشرف من خلالها مستقبل يعتمد على قراءة الواقع للبحث العلمي ، ليرسم تصوراً أكثر جودة وأفضل عطاء وإتقاناً وأحسن مخرجًا ، متطلعاً إلى أن يخرج الملتقى نتائج وتوصيات عملية، يمكن تطبيقها على مستوى الجامعات ، تهدف إلى اختصار الجهود ، والتقارب في الآليات ، ووضع رؤية ذات معالم واضحة تعالج المشكلات المشتركة بين الجامعات ، وتقترح خطوات مشتركة للنهوض بالبحث العلمي الذي يأمله قادة هذه البلاد .وذكر رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعة ، رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور أحمد العجلان أن الملتقى تناول عدة موضوعات منها أولويات بحوث علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة ، إضافة إلى برامج الدراسات العليا لأقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات السعودية "الواقع والمأمول"، والنظرية والبحث العلمي في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ، والبحوث الكيفية في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ، والبحث العلمي, وتطوير الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، والتحليل الإحصائي لبحوث علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ، مشيراً إلى أنه وصل للقسم أكثر من 35 مشاركة ما بين بحث وورقة عمل, وتم قبول 21 مشاركة منها، ومشاركين من مختلف مناطق المملكة من الممارسين مثل وزارة الصحة, ووزارة التعليم، ومن الأكاديميين من جامعة الإمام محمد بن سعود, وجامعة الملك سعود, وجامعة الملك فيصل, وجامعة الجوف, وجامعة حائل, وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, بالإضافة إلى جامعة القصيم.// انتهى //15:19ت م