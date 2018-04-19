الرياض 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 131.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8277.14 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 144 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والمجموعة السعودية, والدريس, ومعادن, وإكسترا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العالمية, وملاذ للتأمين, وسلامة, والتعاونية, والصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.27% .فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وزين السعودية, وكيان السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 24.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3167.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 144 صفقة.// انتهى //15:19ت م