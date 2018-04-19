الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساعتمد مجلس إدارة غرفة الشرقية الهيكل التنظيمي للجان الأعمال ومجالس الفروع والمجالس التنفيذية التابعة لها، وذلك بواقع 14 لجنة قطاعية، ومجالس أعمال فروعها في كل من (الجبيل، القطيف والخفجي) ومجلسها التنفيذي لسيدات الأعمال وأيضًا المجلسين التنفيذيين لكل من شباب وشابات الأعمال.وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أعضاء اللجان والمجالس، متمنيًا لهم أداءً أكثر فاعلية خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أهمية دورهم في طرح الموضوعات والقضايا ودراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص على أنواعها وتقديم الحلول لها، فضلاً عن كونهم قناة التواصل الأكثر أهمية بين الغرفة ومشتركيها من جهة وبين قطاع الأعمال والجهات الحكومية من جهة أُخرى.وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة وضع ضمن أهدافه وأولوياته تفعيل دور اللجان ودعم أعمالها وبرامجها وتوصياتها وفقًا لمنظومة عمل احترافية يُشرف عليها ويتابعها كل من المجلس والجهاز التنفيذي معًا، متمنياً من أعضاء الجان الأعمال ومجالس الفروع والمجالس التنفيذية تحقيق النجاحات التي يصّبو إليها قطاع الأعمال ومجتمع رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والعمل على مواكبة التحوُّلات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.وقدم الخالدي، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ولمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور، ماجد القصبي على دعمهم لكافة فعاليات غرفة الشرقية واهتمامهم بتطوير قطاع الأعمال, وذلك في ظل الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.من جانبه، هنأ أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أعضاء اللجان والمجالس على اختيارهم، متمنياً أن يكونوا عونًا للغرفة في مسيرتها وتحقيق رسالتها بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة تلبي تطلعات قطاع الأعمال في المنطقة والإسهام الفاعل لتنمية المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا.وأفاد الوابل، أن الغرفة تعمل على تطوير القطاعات التجارية والصناعية والخدمية للوصول إلى مستويات عالية في تقديم الخدمات للمشتركين والاقتصاد في المنطقة، مبينًا مدى العبء الكبير الذي تتحمله اللجان القطاعية والمجالس في خدمة قطاع الأعمال، كونها المُختصة بتطوير القطاعات الاقتصادية على أنواعها ورعاية ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية في المنطقة.يذكر أن لجان أعمال غرفة الشرقية تتضمن اللجنة التجارية، اللجنة المالية، لجنة العقار والتطوير العمراني، لجنة التدريب والتعليم، لجنة البيئة والغذاء، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الاتصالات والتقنية، لجنة القطاعات الإستراتيجية، لجنة المقاولات، واللجنة اللوجستية، واللجنة الصحية، ولجنة المحامين والمستشارين القانونيين، ولجنة الضيافة والترفيه.// انتهى //15:21ت م