كولومبو 3 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسلقي عامل مصرعه مع أربعة ممن حاولوا إنقاذه إثر سقوطه في حوض لغاز الأمونيا بمصنع للمطاط في بلدة هورانا الواقعة على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة السريلانكية كولومبو .وأشار المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكارا في تصريح له إلى أن عشرة أشخاص تلقوا العلاج في مستشفى من التعرض لغاز الأمونيا الذي يستخدم في إنتاج المطاط. وأحجم المتحدث عن تحديد المصنع الذي شهد الواقعة .// انتهى //16:56ت م