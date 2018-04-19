سكاكا 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسيبدأ معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بعد غد السبت زيارة لمنطقة الجوف، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق ومتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة، إضافة إلى اللقاء بالمواطنين والاستماع إليهم.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس محمد العطوي أن زيارة معالي الوزير التي سيلتقي فيها بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، تستمر مدة يومين، وتشمل زيارة مشروع إنشاء برج المياه بمدينة سكاكا ومشروع مبنى المديرية العامة لخدمات المياه وزيارة محطة مياه الصرف الصحي، وزيارة مركز أبحاث المراعي والزيتون، إضافة إلى افتتاح مبنى فرع الوزارة ومختبر التشخيص البيطري والعيادة البيطرية، وزيارة كورنيش بحيرة دومة الجندل التابعة للمؤسسة العامة للري والصرف ووضع حجر الأساس لمشروع استكمال الصرف بمحافظة دومة الجندل وإعادة استخدام المياه والمعالجة.// انتهى //16:56ت م