الدمام 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساحتفت كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالدمام بتخريج الدفعة الخامسة من طلابها البالغ عددهم 94 طالباً يمثلون تخصصات طب الطوارىء, والتمريض, والأشعة, والمختبرات الطبية، بحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ورئيس مجلس أمناء الكليات الدولية للعلوم الطبية التطبيقية إبراهيم بن موسى الزويد، وعميد الكلية بالدمام الدكتور أحمد بن عبدالرحمن السني، وعدد من قيادات الكليات، وذلك بقاعة الاندلس للاحتفالات بالدمام.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس أمناء الكليات كلمة شكر فيها قيادة هذا الوطن - حفظهم الله - تحت ظل رجل البناء والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مقدماً الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز, أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, لدعمهم واهتمامهم بكليات الغد.وتناول الزويد المسيرة التعليمية للكليات وأهميتها, مؤكداً أهمية الدور الذي ينتظرهم للمساهمة في الرقي بالخدمات الصحية، عاداً اليوم بداية مرحلة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.بعدها ألقى الطالب فيصل الدرير كلمة الخريجين نيابة عن زملاءه، منوهاً بما تلقاه وزملاؤه من العلوم والمعارف في العلوم الطبية التطبيقية والتدريب العملي، وما وفرته الكليات من معامل ومختبرات كان لها الدور الكبير في ربط المادة العلمية بالتطبيق العملي، معرباً عن سعادته وزملائه بهذا اليوم الذي جنوا فيه ثمرة جدهم واجتهادهم طيلة السنوات الماضية، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة لخدمة الدين ثم الوطن.عقب ذلك شاهد وكيل الإمارة والحضور عرضاً مرئياً استعرض مشروعات كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشاريعها المستقبلية، والمسيرة التعليمية لها.وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الخريجين المتفوقين، والتقطت الصور التذكارية، فيما تسلم الدكتور البتال درعاً تذكارياً لسمو أمير المنطقة الشرقية من رئيس مجلس أمناء الكليات .// انتهى//16:56ت م