الأحساء 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واساختتمت كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الاحساء أمس حفلات خريجات الدفعة الـ 39 من طالباتها لجميع أقسام الكليات، استمرت أربعة أيام متوالية، بدأت بتخريج طالبات قسم اللغة العربية وقسم اللغة الإنجليزية، ثم تخريج طالبات شعبة علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، وتخريج طالبات قسم الدراسات الإسلامية وقسم الاتصال والإعلام، واختتمت أمس بتخريج طالبات شعبة التاريخ وشعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، بحضور وكيلات الجامعة، ومديرات الإدارات بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ومنسقات الأقسام، وأمهات الخريجات، وذلك بقاعة مسرح كلية الآداب مبنى 105 بمقر الجامعة بالهفوف.وقد استهلت الحفلات بانطلاق مسيرة أعضاء هيئة التدريس، ثم السلام الملكي، بعدها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعد ذلك تم إلقاء كلمة ترحيبية بالحضور، فكلمة معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي للطالبات من خلال التسجيل المرئي التي هنأهم خلالها بتخرجهم من الجامعة، لافتا الى افتتاح أول قسم للطالبات في الجامعة قبل أربعين عامًا، منوها بدعم قيادتنا الرشيدة أيدها الله لنشر نور العلم والمعرفة في ربوع هذا الوطن العزيز وتشييدها صروحًا تعليمية وبحثية يشار إليها بالبنان.فيما خاطبت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد الخريجات وأوصلتهن بالطموح لتحقيق أهدافهن وغاياتهن وأن يكن ذات أثر في بيوتهن ومواقع توظيفهن حيث ينتظر الوطن طاقات شابة ممتلئة نشاطا وحيوية.وأختتمت الحفلات بكلمات خريجات كل كلية، ووزعت الهدايا لهن.// انتهى //16:57ت م